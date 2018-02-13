Arıza yakalat'tır'dı

Tekirdağ-Malkara Karayolu'nun 5'inci kilometresi film gibi bir olayla gündeme geldi. Ilievski Slagjan yönetimindeki, SK 4979 Makedonya plakalı TIR, arıza yapınca yol kenarına çekildi. TIR dorsesinde bulunan ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 10 Suriyeli ne olduğuna bakmak için indi. Yakında uygulama yapan polis ekipleri, kaçakları fark edip enseledi.
TIR'ın dorsesine gizlenen kaçaklar yakayı ele verdi.
Gözaltına alınan TIR sürücüsü Ilievski Slagjan, kaçaklardan haberi olmadığını ve arıza yapan aracını yol kenarına çekerek servise haber verdiğini söyledi. Kaçaklar ise tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadelerinde yurt dışına çıkarılmaları karşılığında kişi başı 2 bin dolar ödeme yaptıklarını belirtti. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, işlemleri için Tekirdağ Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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