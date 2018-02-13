Aile hekimi!

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne açılan bir boşanma davası, tarihe geçti! Buna göre B.B. ile S.B. çifti 11 yıl önce evlendi. İki çocuk sahibi olan çiftin mutlu giden evliliklerinde son zamanlarda sorunlar meydana geldi. Aldatıldığından şüphelenen S.B., eşinin telefonunda başka kadınlara ait fotoğraflar tespit etti. Fotoğraftakilerin kim olduğu sorusuna ise B.B. "Arkadaşlarım" yanıtını verdi. Bir süre sonra cinsel yolla bulaşan hastalık geçiren B.B. hastaneye gitti. Tedavi süresi uzayınca doktor, kontrole eşi S.B.'yi de istedi.
4 KEZ ARABASINI DEĞİŞTİRDİ Bunun üzerine eşiyle hastaneye giden S.B.'ye doktor, kocasının cinsel yolla bulaşan hastalık geçirdiğini kendisinin de tedavi olması gerektiğini söyledi. Aldatıldığından emin olan S.B. boşanmaya karar verdi. S.B. boşanma davası dilekçesinde eşinin sadakatsizliğe devam ettiğini söyledi. Kocasının bu süre boyunca 4 farklı otomobil alarak yaşam standartlarını değiştirdiğini kaydetti. Aşağılandığını ifade eden S.B., çocuklarının da psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Dilekçede, çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini isteyen S.B., kendisi ve çocukları için 8 bin TL nafaka talep etti. İhanete uğradığı ve aşağılandığı gerekçesiyle de eşinden 100 bin TL maddi, 100 bin lira manevi olmak üzere toplamda 200 bin TL tazminat istedi.
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