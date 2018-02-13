Açık adres

ABD, hem Menbiç’teki varlığını güçlendirdi hem de Afrin’e takviye gönderildiğini itiraf etti. Washington, teröre desteği kesmeyince Ankara’daki ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu caddenin adının Zeytin Dalı olarak değiştirileceği açıklandı
ABD'nin teröre desteği ve Türkiye'nin tüm ısrarına rağmen Suriye'de terör bloğu oluşturmasına bir tepki de Ankara'dan geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adının "Zeytin Dalı" olarak değiştirilmesine ilişkin teklifi imzaladığını bildirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Twitter hesabından, ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin isminin değiştirilmesine ilişkin teklifi imzalarken çekilen fotoğrafını paylaştı. Tuna, paylaşımında şunları kaydetti: "ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını 'Zeytin Dalı' olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı o lsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun."
MATTİS İTİRAF ETTİ Bu arada ABD askerlerinin halen Menbiç'te teröristlerin yanında kaldığını gösteren yeni kareler geldi. Washington'ın Türk askerini engellemek için Menbiç'e yeni birlikler sevk ettiği bildirildi. Diğer taraftan ABD "Koalisyonun bulunduğu bölgelerden Afrin'e takviye giderse, YPG'den tüm desteğimizi çekeriz" açıklamasını kendi kendine yalanladı. Savunma Bakanı Jim Mattis, YPG'lilerden bir bölümünün diğer bölgelerden Afrin'e kaydığını kabul etti.
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