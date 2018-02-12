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Vicdanlardan elendi!

’ın tecavüz edilerek katledilmesini ‘mini eteğe’ bağlayan , kendisini eleştiren iki gazeteciye açtığı 600 bin TL’lik tazminat davasını kaybetti. Mahkeme “Sorumlusu kendisidir” dedi...

Vicdanlardan elendi!
Tarihler 11 Şubat 2015'i gösterdiğinde Mersin'in Tarsus İlçesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan (20), bindiği minibüsün sürücüsü tarafından vahşice öldürülerek katledildi. Şarkıcı Nihat Doğan ise olayın yaşandığı tarihte Twitter'dan "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın" şeklinde bir paylaşım yaptı. Ancak bu sözlere tepki yağdı. Doğan, kendisini 'Şuursuz' ve 'Beyin süzgeci yok' sözleriyle eleştiren Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'a tazminat davası açtı. Gerekçe olarak da "Onlar yüzünden Survivor'a gidemedim. 600 bin TL'den mahrum kaldım" ifadelerini kullandı. Dava ise üç yıl sonra, Özgecan'ın ölüm yıldönümünde sonuçlandı. Mahkeme, Doğan'ın haksız olduğuna karar verdi. Davayı reddetti.
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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GARIB GARIB

vay be buda bir zamanlar bulasikci tayfasiydi sargici turunden gecinenlerdendi yanliz velahat olamadi giti yazik

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evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 15:34
KARTAL KARTAL

EYYYY ACUN ESKİMİSLERE RAGBET OLSAYDI BİT PAZARINA NUR YAGARDI ANLIYANA...............

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 14:06
Mehdi Mehdi

VİCDANSIZ,ZALİM NİHAT.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 11:33
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