Vicdanlardan elendi!

Tarihler 11 Şubat 2015'i gösterdiğinde Mersin'in Tarsus İlçesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan (20), bindiği minibüsün sürücüsü tarafından vahşice öldürülerek katledildi. Şarkıcı Nihat Doğan ise olayın yaşandığı tarihte Twitter'dan "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın" şeklinde bir paylaşım yaptı. Ancak bu sözlere tepki yağdı. Doğan, kendisini 'Şuursuz' ve 'Beyin süzgeci yok' sözleriyle eleştiren Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'a tazminat davası açtı. Gerekçe olarak da "Onlar yüzünden Survivor'a gidemedim. 600 bin TL'den mahrum kaldım" ifadelerini kullandı. Dava ise üç yıl sonra, Özgecan'ın ölüm yıldönümünde sonuçlandı. Mahkeme, Doğan'ın haksız olduğuna karar verdi. Davayı reddetti.