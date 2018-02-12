Vicdanlardan elendi!

Özgecan Aslan’ın tecavüz edilerek katledilmesini ‘mini eteğe’ bağlayan Nihat Doğan, kendisini eleştiren iki gazeteciye açtığı 600 bin TL’lik tazminat davasını kaybetti. Mahkeme “Sorumlusu kendisidir” dedi...
Tarihler 11 Şubat 2015'i gösterdiğinde Mersin'in Tarsus İlçesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan (20), bindiği minibüsün sürücüsü tarafından vahşice öldürülerek katledildi. Şarkıcı Nihat Doğan ise olayın yaşandığı tarihte Twitter'dan "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın" şeklinde bir paylaşım yaptı. Ancak bu sözlere tepki yağdı. Doğan, kendisini 'Şuursuz' ve 'Beyin süzgeci yok' sözleriyle eleştiren Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'a tazminat davası açtı. Gerekçe olarak da "Onlaryüzünden Survivor'agidemedim. 600 binTL'den mahrumkaldım" ifadelerini kullandı. Dava ise üç yıl sonra, Özgecan'ın ölüm yıldönümünde sonuçlandı. Mahkeme,Doğan'ınhaksız olduğunakarar verdi. Davayı reddetti.
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vay be buda bir zamanlar bulasikci tayfasiydi sargici turunden gecinenlerdendi yanliz velahat olamadi giti yazik
EYYYY ACUN ESKİMİSLERE RAGBET OLSAYDI BİT PAZARINA NUR YAGARDI ANLIYANA...............
VİCDANSIZ,ZALİM NİHAT.
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