Şehitlerin kanı yerde kalmayacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehit Enes Sarıaslan’ın babası ile telefonda görüştü. Erdoğan, İmam Sarıaslan’a “Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz. Allah’ın izniyle, şehitlerimiz sayesinde galip çıkacağız” dedi
SİZİN SAYENİZDE İNŞALLAH
Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı şehit babasına, "Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz. Ama biz biliyoruz ki, Akif ne diyor: 'Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber / Sana aguşunu açmış duruyor peygamber.' Şimdi Enesimiz de aynen ağabeyi gibi Peygamber Efendimiz'in aguşuna gidiyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim sabrınızı, metanetinizi artırsın" dedi. Şehit annesine de sabır dileklerini ileten Erdoğan, "Yengeme de aynı şekilde şükranlarımı iletirseniz çok çok memnun olurum. İnşallah biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Bugün öldürülen terörist sayısı Elhamdülillah bin 280'e doğru çıktı. Daha da olacak inşallah. İnşallah bu savaştan Allah'ın izniyle Rabbim'in lütfuyla onların sayesinde galip çıkacağız. Biz duacıyız. Sizler de bize dua edin. Allah, yar ve yardımcımız olsun" dedi. Şehit babası İmam Sarıaslan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sizin sayenizde olacak bu iş. Bu hükümetin sayesinde olacak inşallah. Allah, sizi başımızdan eksik etmesin" ifadesini kullandı.
DÜĞÜNE GİDİYORUZ
Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan, Hatay'dan Suriye'ye geçerken "Düğüne gidiyoruz" diyen askerlerin arasında yer almıştı. Sarıaslan; komutanları ve gazetecilerle vedalaşıp "Tüm Türkiye'ye selam olsun buradan. Allah'ın izniyle oraya girip, alıp ve geleceğiz inşallah. Yüce Rabbim büyük. Buradan aileme, herkese çok selam olsun" demişti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye , Suriye , Zeytin Dalı Harekatı
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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sen bu milletin kara talihini ak etmişsindir reis yapacağın çok işvar korkma biz arkandayız vakurlu cesaretli ol bildiyin yoldan geri dönme
o düyüne bizde geliyoruz yiyit askerim sen meclistekilerden daha onurlu bir insansın okadar parayı alıp cepe indiren pkklılar inşalah çoluğundan çocuğundan kendinden çıkar yüce allah şehitlerimizin mekanını ncennet eylesin akşam uyumuyoruz sabah uyumuyoruz içimiz kan ağlıyor filistin libya suriye ırak miyammar doğutürkitan selamolsun bir bu siyonistlik sonaerecektir içerdeki filistinli bacıım geliyoruz miyammardaki bacım doğutürkitandaki bacım geliyor
Elbete şehitlerin kaanı yerde kalmıyacak birazda conilerin kaanı aksaydı dahada daha çok memnun olurduk
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