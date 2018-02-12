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Elif ölmesin!

Yaşam savaşı veren , yardım bekliyor.

Elif ölmesin!
Tekirdağ'da oturan Elif Nur Gedik'in (11) beyninde, yaklaşık 1 yıl önce geçirdiği menenjit sonrası su birikmeye başladı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, hidrosefali hastalığına yakalandığını saptadı. Teşhisin ardından Elif'in beyninde sıvı toplaması nedeniyle büyüme meydana geldi. Yürüme, konuşma ve duyma yetisini de kaybetti. Doktorlar, aileye talihsiz yavrunun beynindeki sıvıyı tahliye etmek için şant adı verilen tüp ve pompadan oluşan cihazlara ihtiyaç olduğunu bildirdi. Maddi imkanı olmadığı için bu cihazları alamadığını anlatan baba Mustafa Gedik, "Bir ay içinde alınması lazım. Yurt dışından getiriliyormuş. Fiyatı 24 bin lira. Bu rakamın yarısını devlet karşılıyor. Ancak kalan kısmını karşılayacak gücüm yok. Bağkur'a borcum var. Lütfen yardımcı olun. Kızım ölmesin, kurtulsun" diyerek vicdanlara seslendi.
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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