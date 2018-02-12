Elif ölmesin!

Tekirdağ'da oturan ElifNur Gedik'in (11) beyninde,yaklaşık 1 yıl önce geçirdiğimenenjit sonrası su birikmeyebaşladı. Marmara ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi'nekaldırıldı. Doktorlar,hidrosefali hastalığınayakalandığını saptadı. Teşhisinardından Elif'in beyninde sıvıtoplaması nedeniyle büyümemeydana geldi. Yürüme,konuşma ve duyma yetisinide kaybetti. Doktorlar, aileyetalihsiz yavrunun beynindekisıvıyı tahliye etmek için şant adıverilen tüp ve pompadan oluşancihazlara ihtiyaç olduğunubildirdi. Maddi imkanı olmadığıiçin bu cihazları alamadığınıanlatan baba Mustafa Gedik,"Bir ay içinde alınması lazım.Yurt dışından getiriliyormuş.Fiyatı 24 bin lira. Bu rakamınyarısını devlet karşılıyor. Ancakkalan kısmını karşılayacakgücüm yok. Bağkur'a borcumvar. Lütfen yardımcı olun.Kızım ölmesin, kurtulsun"diyerek vicdanlara seslendi.
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