Acar şampiyon

Zonguldak'ta yaşayan 16 yaşındaki Zeynep Acar, öğretmeninin tavsiyesiyle güreşe başladı. Hayatını bu spora adadı. Kısa sürede gösterdiği başarının ardından Milli Takım'a çağrıldı. Yıldız kızlarda Balkan Şampiyonu olmayı başardı. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda podyumda yer alabilmek için de çalışmalara başladı. Yoğun tempoda antrenman yaptığını belirten sporcu, "En büyük hayalim Dünya Şampiyonası'na gitmek. Dünya Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırarak, İstiklal Marşımızı okutmakistiyorum. Önümüzde Türkiye Şampiyonası var. İnşallah burada birincilik elde ederek Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılmak istiyorum" diye konuştu.
kalan karakter 1000
insalah basarirsin guzel kiz yeterki sen icten isde basarmak calismakla hele hele sana gures dersini veren hocani can kulaginla dinlersen dediyini eksiksiz yaparsan bir bakmisin hem turkiye hemde dunya sapiyonu olmusun kim bilir haydi sana basarilar guzel kiz ha okulunuda aksatma ALLAHA emanet ol benim sana tasviyem bu
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.