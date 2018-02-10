Yerli ve milli uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nu kabul etti. SP liderine “Beraberlik içinde olunması gereken günlerden geçiyoruz. Yerli ve milli olan herkes elini taşın altına koymalı” dediği belirtildi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın da hazır bulunduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili geniş bilgi verdiği, Suriye ile ilgili yaptığı temasları aktardığı, terörle mücadele konusunda sınır içinde ve dışında gelinen noktayı değerlendirdiği öğrenildi.
'ÇALIŞMAYI TAKTİM ETTİK' Erdoğan'ın görüşmede Karamollaoğlu'na "Birlik ve beraberlik içinde olunması gereken günlerden geçiyoruz. Yerli ve milli olan herkesin elini taşın altına koyması gerekir" dediği belirtildi. Görüşmenin sonunda gazetecilere açıklama yapan Karamollaoğlu, "Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nauyum yasaları ile ilgili yaptığımızçalışmayı taktim ettik, fikirlerimizi,kanaatlerimizi söyledik" diye konuştu.
NEZAKET ZİYARETİ AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK ) toplantısı dün yapıldı. MKYK sonrası AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu. Ünal, Karamollaoğlu'nun ziyaretiyle ilgili olarak da "Nezaket ziyaretiydi. İttifak konuşulmadı" dedi.
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