Soyuma bakıp çıkacaktım!
E-Devlet’in yeni uygulaması ‘soyağacı’, internet sitesinin çökmesine neden oldu... Sosyal medyada ise binlerce yorum yapıldı...
SOYUMA bakım çıkacaktım ama giremedim...
SOYUMU merak ediyorum arkadaş, açın şu sistemi.
KRALİYET ailesi üyesi olduğumu düşünüyorum. Çok heyecanlıyım.
KORKTUĞUM başıma geldi, soyağacıma virüs bulaştı.
SOYAĞACINI öğrenen çıksın, kapıda kaldık
SONUÇLAR açıklanır açıklanmaz girdim, İngiliz kralı bizdenmiş!
4 saat bekledim. Dede affet beni, torunun siteden çıkıyor.
YETKİLİLER de bizi görebilecek mi!
Etiketler: Sosyal medya , e devlet , İnternet
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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