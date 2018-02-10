;
Yol Durumu
  1. AK Parti, rapora döktü: CHP’nin PYD sessizlikleri
  2. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roket atıldı

Soyuma bakıp çıkacaktım!

E-Devlet’in yeni uygulaması ‘soyağacı’, sitesinin çökmesine neden oldu... da ise binlerce yorum yapıldı...

Soyuma bakıp çıkacaktım!
E-Devlet'te dün hizmete giren yeni uygulama ile birlikte artık vatandaşlar soyağacını ten öğrenmeye başladı. Fakat bu uygulama açıldıktan birkaç saat sonra inanılmaz bir taleple karşılaştı. Soyağacı sorgulama bölümünün yanı sıra diğer E-Devlet hizmetleri de kullanılamaz hale geldi. Yetkililer konu hakkında önlem alırken, soyağacı sorgulama sayfasını şimdilik hizmet dışı bırakırken yıkıldı:

SOYUMA bakım çıkacaktım ama giremedim...
SOYUMU merak ediyorum arkadaş, açın şu sistemi.
KRALİYET ailesi üyesi olduğumu düşünüyorum. Çok heyecanlıyım.
KORKTUĞUM başıma geldi, soyağacıma virüs bulaştı.
SOYAĞACINI öğrenen çıksın, kapıda kaldık
SONUÇLAR açıklanır açıklanmaz girdim, İngiliz kralı bizdenmiş!
4 saat bekledim. Dede affet beni, torunun siteden çıkıyor.
YETKİLİLER de bizi görebilecek mi!
Etiketler: , ,
  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar