Siboplara bak
Alman lobisi yeniden iş başına geçti. Lastik üreticisi Continental, son yaptığı reklam filminde Türkiye’yi tamamen haritadan sildi. Türk düşmanı Bild gazetesi ise YPG’li teröristlerin safına katılan satılık askerlerini gösterip “Alman savaşçılar Erdoğan’a karşı” dedi. Terör propagandasına ortak oldu
LASTİK PATLADI
Bir lastik markası olan Continental'in, Powertrain hizmetinin uygulandığı ülkeleri anlattığı ve marka felsefesini izleyiciye aktardığı videoda Avrupa ve Ortadoğu bölümü geldiğinde kocaman bir Akdeniz ortaya çıkıyor. Kişisel servetleri 50 milyar doları bulan Georg Schaffler ve annesi Maria Elisabeth tarafından yönetilen Schaffler Grup'un sahibi olduğu Continental ise bu skandalı önce videoyu kaldırarak ardından da "Teknik bir hata" diyerek örtbas etmeye çalıştı. Çirkin Alman lobisinin ikinci skandalı ise Türkiye düşmanlığı konusunda sınır tanımayan Bild gazetesinden geldi. Türk halkına hakaretler eden Mathias Döpfner'in başında bulunduğu Axel Springer'e ait gazete teröristleri öve öve bitiremedi. YPG safına katılan satılık Alman askerlerini konu alan gazete "Alman savaşçılar, Afrin'de Erdoğan'a karşı savaşıyor" diyerek vatandaşlarına başarılar diledi. Satılık Almanlar geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayarak, Afrin ve YPG'nin özgürlüğü için Afrin'de Türkiye'ye karşı çarpışacaklarını açıklamıştı.
Continental'in bağlı olduğu Schaeffler'in başında servetleri 50 milyar doları geçen Maria- Elisabeth ve oğlu Georg bulunuyor.
BİLD KİRL İ İTTİFAKIN YANINDA
YAKIN dönemde Türkiye hakkında büyük karalama kampanyalarına imza atan Bild'in bağlı olduğu Axel Springer'in başında Mathias Döpfner bulunuyor. Döpfner, Türkiye ve Türk halkına ettiği ahlaksız hakaretlerle gündeme gelmişti.
Mathias Döpfner
Etiketler: YPG , Türkiye , Recep Tayyip Erdoğan , Almanya
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
- TSK'dan Afrin açıklaması
- Hükümetten Bay Kemal'e çok sert tepki
- TSK'dan düşen helikopterle ilgili açıklama
kalan karakter 1000
alman haçlı itleri kendiniz çalar kendiniz oynarsınız ,deve kuşu kafasını kuma gömdü diye GÜNEŞ yok değil yaaa ARMUT KAFALILAR,
Bize düşende Ülkemizin hazmedemedikleri topraklarından onları silmek olmalı.
bu firma Türkiye/de kendini patlatmıştır.
bu itlerin kani her zaman bozuktur
continantal lastik alan haindir almayin köpeklerin lastigini petlas daha kaliteli ve yerli.
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