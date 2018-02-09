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Vahşet kamerada

’da öfkeli koca, boşanma aşamasındaki eşini boğazını keserek öldürdü. Vahşet anı güvenlik kamerasına yansıdı

Vahşet kamerada
Kadın cinayeti önceki gün Şişli'de yaşandı. Leyla Karal eşi Ali Karal tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. 2 çocuk annesinin sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi tarafından vahşice öldürülüşü güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çift ellerinde poşetlerle yürüdüğü sırada Ali Karal'ın aniden eşinin boğazını kesmesi görüntülere yansıdı.


Kadının yere düşmesinden sonra kocası tarafından defalarca bıçaklanması dikkati çekti. Karal'ın cenazesi erkek kardeşi tarafından alınarak Adana'ya götürüldü.


Mustafa KAYA
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