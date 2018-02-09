Vahşet kamerada

Kadın cinayeti önceki gün İstanbul Şişli'de yaşandı. Leyla Karal eşi Ali Karal tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. 2 çocuk annesinin sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi tarafından vahşice öldürülüşü güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çift ellerinde poşetlerle yürüdüğü sırada Ali Karal'ın aniden eşinin boğazını kesmesi görüntülere yansıdı.
Kadının yere düşmesinden sonra kocası tarafından defalarca bıçaklanması dikkati çekti. Karal'ın cenazesierkek kardeşi tarafından alınarak Adana'yagötürüldü.
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