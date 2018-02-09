Tele-dolandırıcılara ağır darbe

İstanbul'da 80 yaşındaki Ayla Bermek'i 522 bin lira dolandırmak üzereykenihbar sonucu yakalanan iki tele-dolandırıcıdanhareketle 35 şüpheli gözaltınaalındı. Şüphelilerin 42 kişiden 5 milyon lirayı aşkın vurgun yaptığı ortaya çıktı. Hedef seçtiği kurbanlarına cumhuriyet savcısı kılığında ulaşıp 'Kimliğinin fotokopisi FETÖ'nünelinde' diyerek korkutan A.D. liderliğindeki başka bir çeteye yönelik operasyonda ise 7 kişi tutuklandı.
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