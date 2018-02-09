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Tele-dolandırıcılara ağır darbe

Tele-dolandırıcılara ağır darbe
İstanbul'da 80 yaşındaki Ayla Bermek'i 522 bin lira dolandırmak üzereyken ihbar sonucu yakalanan iki tele-dolandırıcıdan hareketle 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 42 kişiden 5 milyon lirayı aşkın vurgun yaptığı ortaya çıktı. Hedef seçtiği kurbanlarına cumhuriyet savcısı kılığında ulaşıp 'Kimliğinin fotokopisi FETÖ'nün elinde' diyerek korkutan A.D. liderliğindeki başka bir çeteye yönelik operasyonda ise 7 kişi tutuklandı.


Emir SOMER-Nazif KARAMAN
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