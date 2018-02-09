Soyağacı izdihamı

E-Devlet soyağacı sorgulama uygulaması başlattı. Geçmişini merak eden vatandaşlar siteyi kilitledi. Site üzerinden başlatılan soyağacı listeleme dün sabah saatlerinde hizmete girdi. TC.kimlik numarası ile E-Devlet'e girenvatandaşların, soyağacını öğrenmekiçin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri GenelMüdürlüğü bölümü altında yer alanAlt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ekranınıaçması gerekiyor. Sayfa açıldığında, 1800'lü yıllara kadar olan aile geçmişi görülebiliyor.
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