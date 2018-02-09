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Soyağacı izdihamı

Soyağacı izdihamı
E-Devlet soyağacı sorgulama uygulaması başlattı. Geçmişini merak eden vatandaşlar siteyi kilitledi. Site üzerinden başlatılan soyağacı listeleme dün sabah saatlerinde hizmete girdi. TC. kimlik numarası ile E-Devlet'e giren vatandaşların, soyağacını öğrenmek için, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bölümü altında yer alan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ekranını açması gerekiyor. Sayfa açıldığında, 1800'lü yıllara kadar olan aile geçmişi görülebiliyor.
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