Şişedeki gibi 'dur'madı!

Polisten kaçan şüpheli dehşet saçtı. Olay dün İstanbul Maltepe'de yaşandı. Bir kadının kullandığı aracı trafikte sıkıştırdığı öne sürülen şüpheli, polisi alarma geçirdi. Ekipler, aracıdurdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis otosuna çarparak kaçmaya başladı. Nefeskesen bir kovalamaca yaşandı. Bu sırada şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirmek istedi. Yaya olarak kaçmaya çalıştı. Yakalanan şüpheli,kelepçelenerek polisotosuna bindirilmekistendi. Memurlara zorluk çıkaran genç araca binmek istemeyerek kendini yere bıraktı. Yardıma gelen ekiplerle birlikte şüpheli, gözaltına alındı. Araçta yapılan incelemedeiçki şişesi dikkat çekti.
Otomobiliyle kaçmaya çalışan genç adam, lüks cipe çarptı. Araçta maddi hasar meydana geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.