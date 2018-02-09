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Şişedeki gibi 'dur'madı!

Maltepe’de alkollü sürücü, polisin ‘dur’ ihtarına uymadı. Ortalığı birbirine kattı. Nefes kesen kovalamacanın ardından yakalandı

Şişedeki gibi durmadı!
Polisten kaçan şüpheli dehşet saçtı. Olay dün Maltepe'de yaşandı. Bir kadının kullandığı aracı trafikte sıkıştırdığı öne sürülen şüpheli, polisi alarma geçirdi. Ekipler, aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis otosuna çarparak kaçmaya başladı. Nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Bu sırada şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirmek istedi. Yaya olarak kaçmaya çalıştı. Yakalanan şüpheli, kelepçelenerek polis otosuna bindirilmek istendi. Memurlara zorluk çıkaran genç araca binmek istemeyerek kendini yere bıraktı. Yardıma gelen ekiplerle birlikte şüpheli, gözaltına alındı. Araçta yapılan incelemede içki şişesi dikkat çekti.



Otomobiliyle kaçmaya çalışan genç adam, lüks cipe çarptı. Araçta maddi hasar meydana geldi.
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