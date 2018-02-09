Kl'aşık' son

Klasik araba tutkunu Cengiz Arsay, Rima Almoussa’ya aşık oldu. Genç kadının kalbini çalmak için klasik otomobillerini, Boğaz’da bir evi ve bir tekneyi Rima’nın üzerine yaptı. 6,5 milyon liralık malı alan kadın ise ilk iş olarak boşanma davası açtı
Türkiye'nin ilk klasik otomobil müzesinin sahibi Cengiz Arsay 2014'te ilk eşinden boşandıktan sonra Rima Almoussa'ya gönlünü kaptırdı. Rima Almoussa Arsay evlilik dışı ilişkiye aile geleneklerinin müsait olmadığını Cengiz Arsay'a anlattı. İddialara göre bunun üzerine Cengiz Arsay, güven sağlamak için kredi kartını, 150 bin sterlin değerindeki antika Ford aracı, 452 bin lira değerinde 2017 model Porsche'yi ve ABD bandralı bir tekneyi Rima Almoussa adına tescil ettirdi.
Çift 17 Eylül 2016'da rüya gibi bir düğünle evlendikten sonra Cengiz Arsay da eşinin hesabına 750 bin sterlin yatırdı ve İstanbul'da bir ev aldı. Ancak daha sonra Rima boşanma davası açtı. Bunun üzerine Cengiz Arsay ise kadın hakkında dolandırıcılık suçlamasında bulundu.
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