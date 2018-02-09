Karabük Harekatı

Karabük dün çağladı... Çoğaldı... Şehidini bağrına bastı... Zeytin Dalı Harekatı’nda şehadete ulaşan Şehit P. Astsb. Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akp ınar, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası vatan toprağına bırakıldı...
Mehmetçik vatan için cepheye koştu. 81 milyon duaya durdu. Vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehadete ulaşan kahramanlarımız için tek vücut oldu. Karabüklüler de dün Kent Meydanı'na doldu. Afrin şehidi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar için saf tuttu. Şehidin eşi Hafize Nur'un tören alanına eşine ait üniformasıyla hazır bulundu. Şehidin annesi ve kız kardeşi ayakta güçlükle durdu.
Şehit Akpınar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu İlçe Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.