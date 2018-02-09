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Harekatı

dün çağladı... Çoğaldı... Şehidini bağrına bastı... ’nda şehadete ulaşan Şehit P. Astsb. Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akp ınar, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası vatan toprağına bırakıldı...

Karabük Harekatı
Mehmetçik vatan için cepheye koştu. 81 milyon duaya durdu. Vatandaşlar, 'nda şehadete ulaşan kahramanlarımız için tek vücut oldu. lüler de dün Kent Meydanı'na doldu. Afrin şehidi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar için saf tuttu. Şehidin eşi Hafize Nur'un tören alanına eşine ait üniformasıyla hazır bulundu. Şehidin annesi ve kız kardeşi ayakta güçlükle durdu.


Şehit Akpınar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu İlçe Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi.
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