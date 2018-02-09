Elinize sağlık
Onlar Zeytin Dalı Harekatı’na katılan iki kahramandı. İkisi de cephede yaralandı. Tedavi altına alınırken el ele tutuşup hainlere tokadı attı. O anlamlı karedeki Mehmetçikler’den biri olan Ali Uysal’ın sözleri ise 81 milyonun yüreğini kabarttı: “Biz ayaktayız, bayrağımız inmesin, sancağımız inmesin.”
DEVRE ARKADAŞIM...
Operasyonda yaralanan iki askerimiz Hatay'ın Hassa İlçesi'nde tedavi altına alındı. O askerlerden biri olan Ali Uysal söz konusu fotoğrafı anlatırken duygusal anlar yaşadı. Uysal, şunları anlattı: "Özcay Özşan devrem benim, arkadaşım. Beraber yaralandık. Duvarda roket patladı. Komutanlarımız, Özel Kuvvetlerimiz hemen yaralarımızı sardı, kanları durdurdu. Hastaneye getirdiklerinde Olcay'ın çok acı çektiğini gördüm. Elimi uzattım, destek olmak istedim. Milletimize bir mesaj vermek istedik. Biz ayaktayız, bayrağımız inmesin, sancağımız inmesin. Allah'a şükür milletimizin duası bizi koruyor." Türk milletinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirten Uysal, sözlerini şöyle bitirdi: "Allah tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, milletinden razı olsun. Afrin Harekatı başladı başlayalı bizi asla yalnız bırakmadılar. Dualarıyla, gönderdikleri yemeklerle, 'Üşüdük' dediğimizde getirdikleri odunlarla, 'Açız' dediğimizde kestikleri koyunlarla bizi asla yalnız bırakmadılar. Anaların duasındayız, babaların duasındayız, kardeşlerimizin duasındayız."
Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , Suriye
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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