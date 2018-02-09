Çiçeğe 13 kurşun

Silahların konuştuğu olay önceki gün İstanbul Maltepe'de yaşandı. Oto kiralama şirketi olan M.T., kafe işleten H.Y.isimli kadına çiçek gönderdi. H.Y.'nin yanında çalışanlar da tepki gösterdi. M.T., önceki akşam H.Y.'nin kafesine gitti. İşyerinin otoparkında kadının yanında çalışanlar tarafından etrafı sarıldı ve darp edildi. M.T. kurtulmaküzere hamle yaptığındaA.M. isimli kişi tabancasınıçıkartarak ardı ardına tetiğebastı. 13 kurşun sıkılan ve ağır yaralanan M.T. hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Emniyet güçleri,H.Y.'nin eşi M.B.'yi gözaltınaaldı. Polisin A.M., ve diğerşüphelileri yakalamak içinçalışma başlattı.
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