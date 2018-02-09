;
Yol Durumu
  1. İttifak Enerjisi
  2. İyiler ve kötüler

Çiçeğe 13 kurşun

’da bir kişi, arkadaşı olan H.Y.’ye çiçek gönderen oto kiralamacı M.T.’ye 13 kurşun sıktı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı

Çiçeğe 13 kurşun
Silahların konuştuğu olay önceki gün Maltepe'de yaşandı. Oto kiralama şirketi olan M.T., kafe işleten H.Y. isimli kadına çiçek gönderdi. H.Y.'nin yanında çalışanlar da tepki gösterdi. M.T., önceki akşam H.Y.'nin kafesine gitti. İşyerinin otoparkında kadının yanında çalışanlar tarafından etrafı sarıldı ve darp edildi. M.T. kurtulmak üzere hamle yaptığında A.M. isimli kişi tabancasını çıkartarak ardı ardına tetiğe bastı. 13 kurşun sıkılan ve ağır yaralanan M.T. hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Emniyet güçleri, H.Y.'nin eşi M.B.'yi gözaltına aldı. Polisin A.M., ve diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Emir SOMER
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar