Büyük umut

Umut bebek, hayata “erken merhaba” dedi. 23 haftalıkken dünyaya geldi. Kilosu 600 gram boyu 25 santimdi. Asla pes etmedi. Ve 6 aylık yaşam mücadelesi zaferle sona erdi. Şimdi 2 kilo 800 gram ağırlığında bir delikanlı olarak taburcu edileceği belirtildi...
Kübra Gül Hasret... Anneliğe hasretti... Hamile olduğunu öğrendiği gün, ayakları yerden kesilmişti. Eşiyle birlikte evlatlarını kucaklarına alacakları günü iple çekti. Geçen Eylül ayında ise tatil için eşiyle birlikte Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne gitti. Ancak 5.5 aylık hamile olan Kübra Gül Hasret'in bir anda doğum sancıları geldi. Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan annenin erken doğum yapacağı belirlendi. Ve Hasret, 600 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe Umut denildi. Tam 6 ay boyunca yoğun bakımda kalan Umut bebeğin yaşam mücadelesi zaferle bitti. Şimdi 2 kilo 800 gram ağırlığında bir delikanlı olarak taburcu edileceği belirtildi... Evladını kollarına alan Kübra Gül Hasret, "Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Prematüre bebekler çok güçlü, gerçekten savaşıyor ve kazanıyorlar" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.