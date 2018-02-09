Bu daha ısınma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye düşmanlarına seslendi: Bu milletin yüreğini ve bileğini ortaya koyduğunda neleri başarabileceğini görecekler. Şu ana kadar yaptıklarımız ısınma turları bile değil. Bu ülkeye operasyon çekmek öyle kolay olmayacak
3.5 MİLYON SURİYELİ DÖNECEK:
Afrin olayını çözeceğiz, İdlib'i çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, evlerine dönsün istiyoruz. 3.5 milyonu biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da bir an önce kendi topraklarına dönmek istiyorlar.
BAY KEMAL'E RAĞMEN:
Askerimiz destan yazıyor. 1028 terörist etkisiz hale getirildi. Her türlü alçaklığa rağmen bölgeyi adım adım teröristlerden askerimiz, milletimiz hep beraber temizliyor. Bunu Bay Kemal'e rağmen temizliyoruz.
HAYATI YALAN:
Ne diyor beyefendi? Afrin'e gitmeyin. Senden mi alacağız emri. Bize milletimizin emri var, emri. Utanmadan, sıkılmadan bizim DEAŞ ile işbirliği yaptığımız söylüyor. Bunda yüz yok, haysiyet yok, onur yok. AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et. Ben bu makamda, görevde durmam çekilirim. Sen ispat edemezsen çekilir misin? Çekilemez. Hayatı yalan üzerine kurulu
VAR MI 25 KURUŞA SİMİT?:
Bizden, Suriye topraklarından bir an önce çıkmamızı isteyenler olduğunu duyuyoruz. Bunların mantığına göre PKK Suriye'de olabilir, DEAŞ Suriye'de olabilir. ABD, Rusya, İran, Fransa, İngiltere, İsrail canı istediği zaman Suriye'de operasyon yapabilir. Ama Türkiye 911 kilometre sınırının bulunduğu Suriye'de olamaz. Var mı 25 kuruşa simit ya?
ISINMA TURU BİLE DEĞİL:
Bu milletin yüreğini ve bileğini ortaya koyduğunda neleri başarabileceğini görecekler. Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz. Asıl büyük hamlelerimizi, ataklarımızı önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin resmen ve tüm unsurlarıyla devreye girmesiyle artık bu ülkeye operasyon çekmek öyle kolay olmayacaktır.
Hasan AY
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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