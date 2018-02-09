Uzman Çavuş Serdal Yöndem (27), Siirt'te görev yapmaktaydı. Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için birliğiyle yola çıktı. Yöndem'in (27) Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nde oturan ailesi ise 4 aydır göremedikleri oğulları için bir sürpriz yaptı. Askeri konvoy, sınıra gitmek için Nurdağı'dan geçerken ailesi evlerinden çıktı. Kahramanın babası İlyas, annesi Ümmügülsüm ve eşi Havva Yöndem ile akrabaları, otoyoldan sabaha karşı geçen konvoyu durdurup Serdal Yöndem'i Türk bayraklarıyla karşıladı.
'ALLAH RAZI OLSUN' Serdal Yöndem, karşısında 4 aydır görmediği ailesini görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ailesiyle hasret giren Yöndem'e sarılan ailesi, gözyaşlarını tutamadı. Yöndem, "Bol bol dua edin. Allah hepinizden razı olsun" diyerek ailesiyle vedalaştı.
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