A Spor'a skandal ceza

RTÜK, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın şikayeti üzerine aSpor'a skandal bir karar uyguladı. RTÜK, Erman Toroğlu'nun Beşiktaş'ta 46 şehit verdiğimiz hain saldırının ardından teröristlere söylediği sözler nedeniyle ceza kesti. Toroğlu,"CHP'li vekil PKK'ya hakarettenrahatsız mı oldu?" dedi. aSpor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz da "O yayınaçok zor şartlarda çıktık. Ağlaya ağlayaçıktık ve Erman abi bir yerde kendisinitutamadı" ifadesini kullandı.
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