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A Spor'a skandal ceza

A Spora skandal ceza
RTÜK, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın şikayeti üzerine aSpor'a skandal bir karar uyguladı. , 'nun Beşiktaş'ta 46 şehit verdiğimiz hain saldırının ardından teröristlere söylediği sözler nedeniyle ceza kesti. Toroğlu, "CHP'li vekil PKK'ya hakaretten rahatsız mı oldu?" dedi. aSpor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz da "O yayına çok zor şartlarda çıktık. Ağlaya ağlaya çıktık ve Erman abi bir yerde kendisini tutamadı" ifadesini kullandı.
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