Yaylalara huzur geldi

Zeytin Dalı Harekatı sınır köylerine huzur getirdi. Onlardan biri de Amanos Dağları'nın uç noktasında bulunan Hassa'nın Yukarı Karafakılı Köyü sakinleriydi. Köylüler yıllar sonra ilk kez yaylalarına gitti. Binlerce metre yükseklikte Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran vatandaşlar "Harekatla rahat nefes aldık. Artık yaylaya çıkabiliyoruz. Mutluyuz. Teröristler köyümüze sızma yapamıyor" dedi.
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