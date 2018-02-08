Vatan millet Sakarya

Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı’na devam etti. Bugüne kadar toplam 999 terörist etkisiz hale getirildi. Haviz Tepesi’yle birlikte 40 nokta hainlerden temizlendi. Sakarya’da üretilen Sakarya Obüsleri de PYD mevzilerini yerle bir etti...
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı hız kesmedi. Mehmetçik terör örgütü PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'a darbe üstüne darbe indirdi. Operasyonun yürütüldüğü Afrin'de bugüne kadar toplam 999 terörist etkisiz hale getirildi. Dün Afrin'in kuzeyindeki Bülbül bölgesindeki Haviz tepesi de teröristlerden temizlendi. Böylece kuzey cephesinde ilk kez Bülbül'den güneydeki bir bölge kontrol edildi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yoğun çatışmaların yaşandığı Afrin'in kuzeyindeki Sirgaya Tepesi'ndeki terör yuvaları da etkisiz hale getirildi. Sakarya isimli obüs Sirgaya Tepesi'nde bulunan PYD hedeflerini yerle bir etti. Söz konusu tepenin ele geçirilmesiyle birlikte önemli bir bölge, terör örgütü PKK/PYD'den temizlendi.
CANLI BOMBA ANINDA İMHA Öte yandan Afrin'in batısında kontrol altına alınan stratejik bir tepeye yönelik teröristlerin saldırı girişimi Mehmetçik'in dikkati sayesinde bertaraf edildi. PKK/ PYD terör örgütüne ait mühimmat yüklü bir kamyonetle ÖSO kuvvetlerinin bulunduğu mevziye bombalı saldırı girişimi olduğu tespit edildi. Bunun üzerine termal kameralarla takip edilen aracın, yerleşim yerlerinin olduğu alandan çıkması beklendi. Aracın yerleşim yerlerinden uzaklaşmasının ardından teröristlerin bulunduğu araca yönelik tank atışı yapıldı. Araç anında imha edildi.
Sirgaya Tepesi'nin birbirleriyle bağlantılı tünellerle çevrili olduğu belirlendi. Teröristlerin Zeytin Dali Harekatı'nın başlanmasının ardından yeni tüneller açmaya başladıkları ancak iş makinelerini bırakıp kaçtıkları saptandı.
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