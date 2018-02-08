Miroğlu’nun acı günü

AK PartiMardin Milletvekili OrhanMiroğlu'nun 25 yaşındakioğlu Zerdeşt Miroğlu,tedavi gördüğü hastanedevefat etti. Miroğlu, sosyalmedya hesabından3 Şubat'ta yaptığıpaylaşımda, "SevgiliZerdeşt cuma sabahıtedavi gördüğü hastanedederin bir uykuya daldı.O sabahtan bu yanauyanmasını ve hayatayeniden merhaba demesinibekliyoruz" ifadesinikullanmıştı. Ancak ZerdeştMiroğlu tüm müdahalelererağmen tedavi gördüğüyoğun bakım servisindehayatını kaybetti.
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