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Miroğlu’nun acı günü

Miroğlu’nun acı günü
AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun 25 yaşındaki oğlu , tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Miroğlu, sosyal medya hesabından 3 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, "Sevgili Zerdeşt cuma sabahı tedavi gördüğü hastanede derin bir uykuya daldı. O sabahtan bu yana uyanmasını ve hayata yeniden merhaba demesini bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı. Ancak Zerdeşt Miroğlu tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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