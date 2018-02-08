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Makaslı saldırı

’de vatandaşlar emniyet önünde toplandı. satıcılarına tepki gösterdi. Bu sırada eşine makasla saldıran koca linç edilmek istendi...

Makaslı saldırı
Uyuşturucuya karşı önlem taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar emniyet önünde toplandı. Bu sırada koca, eşine saldırdı. Olay dün Keşan'da yaşandı. Sentetik uyuşturucu bonzai kullanımı sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Kenan Kabayel'in (18) cenazesi için dün, öğle saatlerinde toplanan yaklaşık bin kişi, uyuşturucuya karşı önlem taleplerini iletmek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına yürüdü. Bu sırada bina önünüde toplanan protestocular arasında bulunan H.A., 1 yıldır ayrı yaşadığı ve protestoya katıldığı için sinirlendiği eşi E.A.'ya makasla saldırdı. Saldırıyı görenler H.A.'yı linç etmek istedi. Polis, H.A.'yı öfkeli kalabalığın arasından güçlükle kurtarıp gözaltına aldı. Saldırgan, emniyette ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bir vatandaş şunları söyledi: "Bir arkadaşımızı uyuşturcudan kaybettik. Toprağa verdik. Taleplerimizi iletmek için buraya geldik. Karısına saldıran kişiyi de etkisiz hale getirdik."
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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