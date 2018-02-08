Makaslı saldırı

Uyuşturucuya karşı önlem taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar emniyet önünde toplandı. Bu sırada koca, eşine saldırdı. Olay dün Edirne Keşan'da yaşandı. Sentetik uyuşturucubonzai kullanımı sonucu hayatınıkaybettiği iddia edilen KenanKabayel'in (18) cenazesi içindün, öğle saatlerinde toplananyaklaşık bin kişi, uyuşturucuyakarşı önlem taleplerini iletmekamacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğübinasına yürüdü. Bu sırada bina önünüde toplanan protestocular arasında bulunan H.A., 1 yıldır ayrı yaşadığı ve protestoya katıldığı için sinirlendiği eşi E.A.'ya makasla saldırdı. Saldırıyı görenler H.A.'yı linç etmek istedi. Polis, H.A.'yı öfkeli kalabalığın arasından güçlükle kurtarıp gözaltına aldı. Saldırgan, emniyette ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bir vatandaş şunları söyledi: "Bir arkadaşımızıuyuşturcudan kaybettik. Toprağaverdik. Taleplerimizi iletmek içinburaya geldik. Karısına saldırankişiyi de etkisiz hale getirdik."
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