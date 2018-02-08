Küresel hainlik

ABD'lisi, Alman'ı, İngiliz'i Türkiye düşmanlığında sınır tanımadı. Hatta bunun için kanlı terör örgütleriyle işbirliği yapıldı. Onlara her türlü desteği sağladı. Mühimmat ve eleman yağdırdı. Afrin'de öldürülen teröristler de bunu kanıtladı. Zira o hainlerin arasında yabancılar da vardı. Fırat Kalkanı Harekatı başladığı dönemde "Türkiye'yi biz durduracağız" diyerek ortaya çıkan 5 İngiliz, YPG saflarında öldürülmüştü. 5 teröristin cesedi tabutlarla Londra'ya gönderilmişti. İngiliz teröristlerin ardından bölgede şimdi de Alman ve Amerikalı teröristlerin cenazeleri kaldırıldı. 2 teröristin tabutunun üzerine ülke bayrakları serildi, YPG'li teröristler de örgütün paçavralarını salladı.
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