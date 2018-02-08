'Kol'ordu
Kahramanların vatan sevgisi, damarlarında akan asil kanda saklıydı. Zeytin Dalı Harekatı sırasında kolundan yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yüksel Özdilek, “Ben daha ölmedim. Gerekirse tek kolla savaşırım” açıklamasını yaptı. Sınırın dört bir yanında dalgalanan Türk bayrakları ise memleket aşkının fotoğrafıydı...
MAZLUMLARIN UMUDUYUZ
Mesut Ekinci, sınır ötesinde karşılaştığı manzarayı şu sözlerle anlattı: "Teröristlerin işkence ettiği bölge halkı, Türk askerini görünce gözlerinin içi gülüyor. Bu da gösteriyor ki Türkiye tüm mazlumların umudu..."
OSMANLI KADINI
Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde pazarcılık yapan 60 yaşındaki asker annesi Medine Osmanlı, tezgahını bu kez Türk Silahlı Kuvvetleri için açtı. Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için bir haftalık hasılatını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladığını vurguladı.
ADRESE TESLİM MEKTUP
Miniklerin küçük yüreklerindeki büyük vatan sevdası, kaleme kağıda sığmadı. Çocukların yazdığı mektuplar, cepheye ulaştı. Mehmetçik de o mektuplarla fotoğraf çekilip çocuklara anında cevabı yazdı...
TERÖRE İNAT HAYAT
Köşeye sıkışan PKK / PYD'li teröristler sınır bölgelerine saldırdı. Ancak teröristlerin roketleri bölgedeki çocukları korkutmadı. Hataylı minikler de Türk bayrakları ile koşarak düşmana tokadı attı...
Sırrıberk ARSLAN Metin HARIKÇI
Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , Türk Silahlı Kuvvetleri , Türkiye
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.