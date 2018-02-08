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'Kol'ordu

Kahramanların vatan sevgisi, damarlarında akan asil kanda saklıydı. sırasında kolundan yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yüksel Özdilek, “Ben daha ölmedim. Gerekirse tek kolla savaşırım” açıklamasını yaptı. Sınırın dört bir yanında dalgalanan Türk bayrakları ise memleket aşkının fotoğrafıydı...

Kolordu
Onlar vatan için canlarını siper yapanlardı... Onlar tarihin her döneminde cepheye koşanlardı... İşte Türk askerinin kahramanlık ruhu bu kez 'nda sahneye çıktı. Afrin'deki operasyonda kolundan yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yüksel Özdilek, Ankara'da tedavi altına alındı. Ancak onun ruhu hala Zeytin Dalı Harekatı'ndaydı. Kahraman gazi "Bir kolum gitti ama ben daha ölmedim. İstesinler şimdi yine giderim. Bir elim boşta. Ağır silah belki kullanamam ama tabancayla yine savaşırım. O da olmadı mermi taşırım. Tüm bunlar vatan mücadelemiz için" açıklamasını yaptı. Operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Mesut Ekinci de Özdilek gibi cephe aşkıyla yandı. Ekinci yaşadığı duyguları şöyle anlattı: "En büyük isteğim iyileşip silah arkadaşlarımın yanına dönmek. Operasyonlar esnasında ele geçirilen bölgelerde karşılaştığımız sivil vatandaşlar teröristlerin kendilerine nasıl zulüm ettiklerini anlattı. Sayın Cumhurbaşkanımız'a ve Türk askerine şükranlarını ifade ediyorlar. O bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz, huzura kavuşturacağız."


MAZLUMLARIN UMUDUYUZ
Mesut Ekinci, sınır ötesinde karşılaştığı manzarayı şu sözlerle anlattı: "Teröristlerin işkence ettiği bölge halkı, Türk askerini görünce gözlerinin içi gülüyor. Bu da gösteriyor ki tüm mazlumların umudu..."


OSMANLI KADINI
Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde pazarcılık yapan 60 yaşındaki asker annesi Medine Osmanlı, tezgahını bu kez için açtı. Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için bir haftalık hasılatını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladığını vurguladı.


ADRESE TESLİM MEKTUP
Miniklerin küçük yüreklerindeki büyük vatan sevdası, kaleme kağıda sığmadı. Çocukların yazdığı mektuplar, cepheye ulaştı. Mehmetçik de o mektuplarla fotoğraf çekilip çocuklara anında cevabı yazdı...


TERÖRE İNAT HAYAT
Köşeye sıkışan PKK / PYD'li teröristler sınır bölgelerine saldırdı. Ancak teröristlerin roketleri bölgedeki çocukları korkutmadı. Hataylı minikler de Türk bayrakları ile koşarak düşmana tokadı attı...


Sırrıberk ARSLAN Metin HARIKÇI
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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