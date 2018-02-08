Göz göre göre dehşet

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez İstanbul'dan geldi. Bir tekstil atölyesinde çalışan 37 yaşındaki Leyla Karal, dün işyerine gitti. Aralarında boşanma davası süren Ali Karal, eşinin yolunu kesti. İkili arasında tartışma çıktı. Öfkeli koca, insanların gözleriönünde kadının boğazınıkesti. Cinayetin ardından polise giderek teslim oldu. LeylaKaral, hastaneye kaldırıldıancak kurtarılamadı. Karal'ınölüm haberini alan yakınlarıgözyaşlarına boğuldu.
Ali Karal, boşanma aşamasındaki eşi Leyla Karal'ın bıçakla boğazını keserek hunharca katletti. Cinayetin ardından polise giderek teslim oldu.
BALDIZINA SARKTI Anlaşmalı olarak boşanma davaları devam eden ve aynı evde yaşayan çiftin arası 10 gün önce bozuldu. İddiaya göre Leyla Karal'ın kız kardeşi eve gelerek kalmaya başladı. Ali Karal, baldızına ilişki teklifinde bulundu. Bu teklifi kabul etmeyen baldız, durumu ablası Leyla Karal'a anlattı. İlk önce yaşananlara inanmayan Leyla Karal, baldızının odasına kendi telefonunu koydu. Burada ses kayıt yapan Karal, daha sonra kendi odasına geçti. Bu sırada Ali Karal, baldızınınodasına girdi. Buradadiyalogların ardındanAli Karal odadan çıktı. Leyla Karal, olayın ardından odaya giderek ses kaydını eşine gösterdi. Bunun üzerine Leyla Karal, eşi Ali Karal'ı evden kovdu. Günlerdir çalıştığı işyerinde ve sokakta kalan Ali Karal, eşinin yolunu keserek cinayeti işledi. Vahşetten sonra polise teslim olurken polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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