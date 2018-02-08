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Göz göre göre dehşet

’da Ali Karal, boşanmak üzere olduğu eşi Leyla Karal’ın boğazını onlarca kişinin gözleri önünde kesti. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamadı

Göz göre göre dehşet
Kadın lerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez 'dan geldi. Bir tekstil atölyesinde çalışan 37 yaşındaki Leyla Karal, dün işyerine gitti. Aralarında boşanma davası süren Ali Karal, eşinin yolunu kesti. İkili arasında tartışma çıktı. Öfkeli koca, insanların gözleri önünde kadının boğazını kesti. Cinayetin ardından polise giderek teslim oldu. Leyla Karal, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Karal'ın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.


Ali Karal, boşanma aşamasındaki eşi Leyla Karal'ın bıçakla boğazını keserek hunharca katletti. Cinayetin ardından polise giderek teslim oldu.

BALDIZINA SARKTI
Anlaşmalı olarak boşanma davaları devam eden ve aynı evde yaşayan çiftin arası 10 gün önce bozuldu. İddiaya göre Leyla Karal'ın kız kardeşi eve gelerek kalmaya başladı. Ali Karal, baldızına ilişki teklifinde bulundu. Bu teklifi kabul etmeyen baldız, durumu ablası Leyla Karal'a anlattı. İlk önce yaşananlara inanmayan Leyla Karal, baldızının odasına kendi telefonunu koydu. Burada ses kayıt yapan Karal, daha sonra kendi odasına geçti. Bu sırada Ali Karal, baldızının odasına girdi. Burada diyalogların ardından Ali Karal odadan çıktı. Leyla Karal, olayın ardından odaya giderek ses kaydını eşine gösterdi. Bunun üzerine Leyla Karal, eşi Ali Karal'ı evden kovdu. Günlerdir çalıştığı işyerinde ve sokakta kalan Ali Karal, eşinin yolunu keserek cinayeti işledi. Vahşetten sonra polise teslim olurken polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Mustafa KAYA
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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