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'de 'ya sabır' günleri

CHPde ya sabır günleri
CHP'de sular durulmadı! 'un Çat İlçesi'nin 'li Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, partisinin vekilleri ve Parti Meclisi üyelerine oltu taşından tesbih yaptırdı. İmameye de adlarının ilk harfi ile soyadlarını yazdı. Ankara'ya yolladı.


Kurultayda Muharrem İnce'yi destekleyen vekiller CHP'li başkanın hediyesi için "Partinin içine düşürüldüğü durum karşısında elde tesbih 'Ya sabır' çekmekten başka yol kalmamıştı. Bizim başkan galiba subliminal mesaj vermek istedi" yorumunu yaptı.


Zafer ŞAHİN
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

ince sahtekar takiyeci kılıçtaroğlu için çalışıyor adaylığı sahte

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cevapla 08.02.2018 10:38
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