CHP'desular durulmadı!Erzurum'un Çatİlçesi'nin CHP'liBelediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç,partisinin vekilleri ve Parti Meclisi üyelerineoltu taşından tesbih yaptırdı. İmameyede adlarının ilk harfi ile soyadlarını yazdı.Ankara'ya yolladı.
Kurultayda Muharremİnce'yi destekleyen vekiller CHP'li başkanınhediyesi için "Partinin içine düşürüldüğüdurum karşısında elde tesbih 'Ya sabır'çekmekten başka yol kalmamıştı. Bizimbaşkan galiba subliminal mesaj vermekistedi" yorumunu yaptı.
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