Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak dün Hatay’a gitti. Teröristlerin Suriye’den attığı roketler sonucu can veren şehitlerin yakınlarını ziyaret etti. Şehit eşi “Ölürsek cennet, kalırsak vatan bizim” dedi. Bakan Albayrak ise 81 milyonun ortak duygusunu dile getirdi: “Bu ülke ve millet o kadar güçlü ki işte bugünler büyük bir doğumun sancıları... Allah’ın izniyle bugünler bizi çok güçlü yarınlara taşıyacak... Bizi kimse yıkamaz...”
Zeytin Dalı Harekatı, tüm Türkiye'yi kenetledi. Enerji ve Tabii Kaynakları Berat Albayrak, dün Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerine gitti. PKK/PYD'li teröristlerin attığı roketlerle şehit olan Rifat Sinirli (69), Ahmet Şanverdi (97) ve Fatma Avlar'ın (17) ailelerini ziyaret etti. Bakan Albayrak'ın bir sonraki durağı şehit Rifat Sinirli'nin ailesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan Albayrak, Sinirli'nin eşi ve çocuklarına 'Ben şehit olacağım. Ben o yola başkoydum' dediğini ve sokağa çıktıktan sonra şehit olduğunu aktardıktan sonra telefonu görüşmesi için Ayşe Sinirli'ye verdi. Ayşe Sinirli ise Erdoğan ile yaptığı görüşmede, "4 kızım, 3 tane oğlum var. Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan bizim. Sonuna kadar devletimizin, başkanımızın arkasındayız" dedi. Albayrak ise şunları söyledi: "Bu millet devletiyle tek vücut şekilde güçlü ve cesur bir mesaj veriyor. O da şudur ki, 81 milyon olarak bu ülkeyi Allah'ın izniyle kimse yıkamaz. Bu ülke ve millet o kadar güçlü ki işte bugünler büyük bir doğumun sancıları. Birilerinin eceli, bir büyük, güçlü ülkenin de büyük bir doğumu bugünler. Allah'ın izniyle bugünler bizi çok güçlü yarınlara taşıyacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.