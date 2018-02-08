"Vizontele" filmindeki "Baba akü yok" sahnesi Adana'da gerçek oldu. 5 ay önce maddi hasarlı kaza yapan erkek kuaförü Asım Taşçı (23), otomobili onarması için kaporta ustası Cengiz Sığınç'a (42) verdi. Arac tamirhanenin önünden çalındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Osmaniye'de bulunan otomobil Adana'ya getirildi. Emniyetin bahçesine çekildi. Müjdeli haberi alan Asım Taşçı, babası Aydın Taşçı ile birlikte otomobili teslim almaya geldiğinde, aracının değerli parçalarının çalındığını görünce bir şok daha yaşadı. 'Baba aküyok' diyen Taşçı, Şafak Sezer'in 'Vizontele' filmindeki o ünlü repliğini akıllara getirdi. Asım Taşçı, "Borçla aldığım aracımı çalmışlar üzerine yetmemiş otomobilde bulunan bütün değerli aksamları almışlar. Otomobilin aküsünü bile çalmışlar. Zararımın karşılanmasını istiyorum. Hem otomobili çalandan hem de kaportacıdan şikayetçiyim. 25 binlira bankaya kredi borcum var 3 aydırödeyemiyorum" dedi.
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