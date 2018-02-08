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Baba akü yok

Adana’da berberlik yapan Asım Taşçı’nın otomobili çalındı. Aracının parçalara ayrıldığını gören genç, “Baba akü yok” dedi...

Baba akü yok
"Vizontele" filmindeki "Baba akü yok" sahnesi Adana'da gerçek oldu. 5 ay önce maddi hasarlı kaza yapan erkek kuaförü Asım Taşçı (23), otomobili onarması için kaporta ustası Cengiz Sığınç'a (42) verdi. Arac tamirhanenin önünden çalındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Osmaniye'de bulunan otomobil Adana'ya getirildi. Emniyetin bahçesine çekildi. Müjdeli haberi alan Asım Taşçı, babası Aydın Taşçı ile birlikte otomobili teslim almaya geldiğinde, aracının değerli parçalarının çalındığını görünce bir şok daha yaşadı. 'Baba akü yok' diyen Taşçı, Şafak Sezer'in 'Vizontele' filmindeki o ünlü repliğini akıllara getirdi. Asım Taşçı, "Borçla aldığım aracımı çalmışlar üzerine yetmemiş otomobilde bulunan bütün değerli aksamları almışlar. Otomobilin aküsünü bile çalmışlar. Zararımın karşılanmasını istiyorum. Hem otomobili çalandan hem de kaportacıdan şikayetçiyim. 25 bin lira bankaya kredi borcum var 3 aydır ödeyemiyorum" dedi.


Ziya RAMOĞLU
  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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