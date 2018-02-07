Vah gençlik

Kocaeli'nin Karatepe İlçesi'nde otomobiliyle yola çıkan Şükrü Tüzel (25), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, takla atarak inşaat halindeki bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza, yaklaşık 3 saat sonra fark edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gitti. İtfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak acil sağlık ekiplerine teslim etti. Ancak araçtan çıkarılan Şükrü Tüzel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Trafik kazası kurbanı olan Tüzel'in yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde de aynı acı vardı. Cevdet Ardıç (26) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 2 minibüse çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ancak otomobilde bulunan Cevdet Ardıç ve Onur Taşatan'ın (28) hayatını kaybettiğini saptandı. Ardıç ve Taşatan'ın cansız bedenleri, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.