Uyuyan devi uyandırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye üzerine plan kuranlara seslendi: Son 2 asrı hep fedakarlıkla geçirdik. Yalanla, dalavere ile ayak oyunları ile vatanımız talan edildi. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar. Türk milleti yepyeni bir döneme ilerliyor
Üreteceğimiz hiçbir ürünü almayacağız: Ülkemizde üretilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız. Gerekirse daha çok zaman harcayarak, gerekirse daha çok para harcayarak kendi ürünlerimizi, sistemlerimizi geliştireceğiz.
Eşkıya sürüsü: "Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" dedik. Kim bunlara yan bakarsa tek vücut olarak bunların tepesine binmek bizim boynumuzun borcudur. Türkiye'yi güya DEAŞ'la mücadele için topladıkları çapulcularla aynı kefeye koyanlar, kimin eşkıya sürüsü olduğunu görmeye başladı.
İki asırdır sabrettik: Biz sabırlı bir devletiz. Son 2 asrı hep fedakarlıkla geçirdik. Yalanla, dalavere ile ayak oyunları ile 5 milyon metrekarelik vatanımız talan edildi. Birileri bunu da bize çok görüyor. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar. Bunu böyle bilsinler. Türk milleti yepyeni bir döneme ilerliyor.
ABD doğru konuşmadı: Sayın Obama bize doğru konuşmadı, Trump da aynı yolda gidiyor. 'Münbiç'ten çıkacağız' dediler. Biz Münbiç'i asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Siz niye hala buradasın? O zaman sizin Türkiye'ye, İran'a veya olmaz ya Rusya'ya yönelik hesabınız var. Biz yerimizde dimdik duruyoruz.
Grup toplantısına katılan çocuklar, "Minareler süngümüz" şiirini okudu.
Etiketler: AK Parti , Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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