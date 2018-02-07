'Uyğun' iş arıyor

Adıyaman'da yaşayan Mehmet Ali ile Hacire Uyğun 1.5 yıl önce evlendi. Geçen 6 Aralık'ta ise 'Mert, Burak Çınarve Erva Damla' adları verilen prematüre üçüzleri dünyaya geldi. 7'şer aylık olarak dünyaya gelen üçüzler, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alındı. Yavrulardan Burak Çınar ve Erva Damla, yakın bir tarihte taburcu edildi. Ancak henüz sağlığına kavuşamayan Mert, hastaneyi terk edemedi. Kirada oturduklarını ve işsiz olduğunu belirten üçüz babası, 2010 yılında Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Öğretmenliği ve 2016'da ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji bölümlerini bitirdiğini söyledi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde birinci sınıfta öğrenimini sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca İş ve Meslek Danışmanlığı ile Aile Danışmanlığı sertifikaları bulunan Mehmet Ali Uyğun, ailesini geçindiremediğini söyledi. Uyğun, "2 üniversiteyi bitirdim ama işsizim. Geçinemiyorum. Devletimizden çocukların bakımı için ve bana iş verilmesi için yardım talebinde bulunuyorum. 200 gramlıkbir mama 140 lira, bez fazlagidiyor. Biz devletimizdenyardım istiyoruz" dedi.
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