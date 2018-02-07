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'Uyğun' iş arıyor

İki üniversite bitiren ve iş bulamayan Mehmet Ali Uyğun’un üçüzleri oldu. İşşiz baba, “Çocuklara bakamıyorum. İş istiyorum” diye konuştu

Uyğun iş arıyor
Adıyaman'da yaşayan Mehmet Ali ile Hacire Uyğun 1.5 yıl önce evlendi. Geçen 6 Aralık'ta ise 'Mert, Burak Çınar ve Erva Damla' adları verilen prematüre üçüzleri dünyaya geldi. 7'şer aylık olarak dünyaya gelen üçüzler, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alındı. Yavrulardan Burak Çınar ve Erva Damla, yakın bir tarihte taburcu edildi. Ancak henüz sağlığına kavuşamayan Mert, hastaneyi terk edemedi. Kirada oturduklarını ve işsiz olduğunu belirten üçüz babası, 2010 yılında Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Öğretmenliği ve 2016'da ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji bölümlerini bitirdiğini söyledi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde birinci sınıfta öğrenimini sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca İş ve Meslek Danışmanlığı ile Aile Danışmanlığı sertifikaları bulunan Mehmet Ali Uyğun, ailesini geçindiremediğini söyledi. Uyğun, "2 üniversiteyi bitirdim ama işsizim. Geçinemiyorum. Devletimizden çocukların bakımı için ve bana iş verilmesi için yardım talebinde bulunuyorum. 200 gramlık bir mama 140 lira, bez fazla gidiyor. Biz devletimizden yardım istiyoruz" dedi.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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