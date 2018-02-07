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'Torba'dan klip çıktı

Uyuşturucu çetesinin torbacıları, zehir sattıkları sokaklarda klip çekti. Şarkıcı ve başroldeki kadın oyuncu hariç, herkes gözaltına alındı

Torbadan klip çıktı
Ankara'da cinayet suçundan tutuklu bulunan Arif Ötleş ve Yavuz Ötleş'in yönettiği iddia edilen uyuşturucu çetesine dev bir operasyon düzenlendi. Baskında 4 uzun namlulu silah, 17 tabanca, 46 kilo esrar, 2 kilo toz esrar, 3 kilo kokain, 82 bin tane extacy hap, 2 bin 100 tane captagon ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 kişinin arasında Kürt Ahmet lakaplı Şahin Turgut'un oğlunun da bulunduğu öğrenildi. Çetenin uyuşturucudan elde ettiği parayı, kurdukları karavan şirkete aktararak akladığı belirlendi. Sokaklarda uyuşturucu satan ve torbacı olarak nitelendiren elemanlarını da kurdukları paravan şirketin çalışanı olarak gösteren çetenin, bu kişileri sigortalı gösterdikleri ve sigorta primlerini de yatırdıkları kaydedildi. Gözaltına alınan uyuşturucu çetesi üyelerinin internet üzerinden yayınlanan bir klipte rol aldığı da ortaya çıktı. Çetenin aylık gelirinin 2 milyon lira olduğu bildirildi.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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