;
Yol Durumu
  1. Sambacı vurgunu!
  2. 'Torba'dan klip çıktı

Taciz vahşeti!

B.K, yolda yürürken otomobilli Zeki Öngün tarafından sözlü tacize uğradı. Çıkan arbebede yaralandı. Tacizci, tutuklandı.

Taciz vahşeti!
Ankara'da otomobiliyle gezen Zeki Öngün (58), yolda yürüyen B.K. adlı kadını takip ederek sözlü tacizde bulundu. Ardından tartıştığı sırada kolundan tutarak aracıyla yerde sürükledi. Saldırgan yakalandı. Yaralanan kadın ise hastanede tedaviye alındı. Zanlı Öngün, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 yıllık evli ve 5.5 yaşında bir çocuğu olan B.K. kan donduran o anları anlattı. Talihsiz kadın, "Arabasını önüme kırdı. Bana, 'Senden çok hoşlanıyorum. Lütfen tanışabilir miyiz? Arabaya gel' dedi. Ben de sinirlenip elimdeki taşı suratına fırlattım. Arbedede yaralandım. Gözümü açtığımda kalabalık vardı ve yerde yatıyordum." dedi. başımı yere çarptım Kafasını yere çarptığını söyleyen B.K. "Vücudumun çeşitli yerlerinde şişlikler, morluklar var. Allah'a şükür kırığım yok. Ve çocuğum çok etkilendi. 5.5 yaşında kızım var benim ve bugün okula zor gönderdim. 'Anneciğim evde kalayım, ben sana bakayım, her yerin yara bere içinde' diyor. Ben eşim olmadan kendi başıma yolda yürüyemeyecek miyim?" diye konuştu.
Etiketler:
  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar