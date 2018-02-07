Taciz vahşeti!

Ankara'da otomobiliyle gezen Zeki Öngün (58), yolda yürüyen B.K. adlı kadını takip ederek sözlü tacizde bulundu. Ardından tartıştığı sırada kolundan tutarak aracıyla yerde sürükledi. Saldırgan yakalandı. Yaralanan kadın ise hastanede tedaviye alındı. Zanlı Öngün, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 yıllık evli ve 5.5 yaşında bir çocuğu olan B.K. kan donduran o anları anlattı. Talihsiz kadın, "Arabasını önüme kırdı. Bana, 'Senden çokhoşlanıyorum. Lütfen tanışabilirmiyiz? Arabaya gel' dedi. Ben de sinirlenip elimdeki taşı suratına fırlattım. Arbedede yaralandım. Gözümü açtığımda kalabalık vardı ve yerde yatıyordum." dedi. başımı yere çarptım Kafasını yere çarptığını söyleyen B.K. "Vücudumun çeşitli yerlerinde şişlikler, morluklar var. Allah'a şükür kırığım yok. Ve çocuğum çok etkilendi. 5.5 yaşında kızım var benim ve bugün okula zor gönderdim. 'Anneciğim evde kalayım, bensana bakayım, her yerin yara bereiçinde' diyor. Ben eşim olmadan kendi başıma yolda yürüyemeyecek miyim?" diye konuştu.
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