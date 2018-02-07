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Sır hikaye!

Ecem Balcı göğüs kanserini kısmen atlattı. Evden kaçtı. Anne Esra Cömert ise kızının hasretine dayanamadı. Canına kıydı. Polis, anne ve kızın telefonlarını incelemeye aldı. Ancak henüz bir sonuca varılamadı...

Sır hikaye!
17 yaşındaki Ecem Balcı'nın hayatı filmleri aratmadı. Kocaeli Gölcük'te annesi Esra Cömert ile birlikte yaşayan Ecem, geçen yıl göğüs kanserine yakalandı. Ameliyat olduktan birkaç gün sonra, 5 Ocak tarihinde de evden kaçtı. 2 yıl önce rahim kanseri teşhisi konulan ve bu nedenle psikolojik tedavi gören anne, bu olayın ardından adeta yıkıldı. Genç kızın bulunması için arama çalışmaları sürerken, baba Gökhan Balcı ilginç bir iddia ortaya attı. Kızının erkek arkadaşına annesinin sevgilisi Süleyman Kara'yı kastederek, "Süleyman amca mezarda tarihi taç buldu. Zengin olduk. 'Birlikte gidelim. Bu tacı sana vereceğim' dedi. Onunla buluşacağım" şeklinde mesaj yazdığını anlattı.İddiaları yalanlayan Süleyman Kara, başka suçtan tutuklandı. Genç kızı arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.

ÖZEL EKİP KURULDU...
Bu süreçte bunalıma giren anne 14 Ocak'ta denize atlayarak canına kıydı. Emniyeti ise Ecem'i bulabilmek için özel bir ekip kurulmasını kararlaştırdı. Annekızın yakınlarına başvuran ekip, cezaevine giderek Süleyman Kara'nın da ifadesini aldı. Ayrıca Ecem'in kaybolduğu günden itibaren bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye başladı. İntihar eden anne ve kayıp kızın cep telefon kayıtlarının incelenmesi de devam ettiği vurgulandı.

ÇARŞI'DAN VİDEO
Ecem Balcı, koyu bir Beşiktaş taraftarıydı. Genç kızın kayboluşunun ardından takımın taraftar grubu Çarşı da Ecem'in bulunması için elini taşın altına attı. Ecem'in bir videosunu hazırlayarak sosyal medyadan yayınlayan Çarşı Grubu, genç kızı gören ya da yerini bilenlerden polise veya yakınlarına haber vermesi çağrısı yaptı. Ancak aradan geçen 1 aya rağmen Ecem'e henüz ulaşılmadı.


Abbas ÇAKAR
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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