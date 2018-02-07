Sır hikaye!

Ecem Balcı göğüs kanserini kısmen atlattı. Evden kaçtı. Anne Esra Cömert ise kızının hasretine dayanamadı. Canına kıydı. Polis, anne ve kızın telefonlarını incelemeye aldı. Ancak henüz bir sonuca varılamadı...
17 yaşındaki Ecem Balcı'nınhayatı filmleri aratmadı.Kocaeli Gölcük'te annesiEsra Cömert ile birlikteyaşayan Ecem, geçen yılgöğüs kanserine yakalandı.Ameliyat olduktan birkaç günsonra, 5 Ocak tarihinde de evdenkaçtı. 2 yıl önce rahim kanseriteşhisi konulan ve bu nedenlepsikolojik tedavi gören anne,bu olayın ardından adeta yıkıldı.Genç kızın bulunması içinarama çalışmaları sürerken,baba Gökhan Balcı ilginç biriddia ortaya attı. Kızının erkekarkadaşına annesinin sevgilisiSüleyman Kara'yı kastederek,"Süleyman amca mezardatarihi taç buldu. Zengin olduk.'Birlikte gidelim. Bu tacısana vereceğim' dedi.Onunla buluşacağım"şeklinde mesaj yazdığınıanlattı.İddiaları yalanlayanSüleyman Kara, başka suçtantutuklandı. Genç kızı aramaçalışmalarından bir sonuçalınamadı.
ÖZEL EKİP KURULDU... Bu süreçte bunalıma girenanne 14 Ocak'ta denizeatlayarak canına kıydı.Kocaeli Emniyeti ise Ecem'ibulabilmek için özel bir ekipkurulmasını kararlaştırdı. Annekızınyakınlarına başvuranekip, cezaevine giderekSüleyman Kara'nın daifadesini aldı. Ayrıca Ecem'inkaybolduğu günden itibarenbölgedeki kamera kayıtlarınıincelemeye başladı. İntihar edenanne ve kayıp kızın cep telefonkayıtlarının incelenmesi dedevam ettiği vurgulandı.
ÇARŞI'DAN VİDEO Ecem Balcı, koyu bir Beşiktaş taraftarıydı. Genç kızınkayboluşunun ardından takımıntaraftar grubu Çarşı da Ecem'inbulunması için elini taşınaltına attı. Ecem'in bir videosunu hazırlayarak sosyal medyadan yayınlayan Çarşı Grubu, genç kızı gören ya da yerini bilenlerden polise veya yakınlarına haber vermesi çağrısı yaptı. Ancak aradan geçen 1 aya rağmen Ecem'e henüz ulaşılmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.