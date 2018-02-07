Sambacı vurgunu!

İki kişilik çete Türkiye'de oynayan Brezilyalı futbolcuları soyup soğana çevirdi. Son kurban ise Fenerbahçe'de oynayan Josef'ti. İddialara göre akılalmaz dolandırıcılık şöyle gelişti: Hakan K. isimli kişi Brezilyalı eşiyle İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde Fenerbahçeli topçu Josef De Souza'nın yanına gitti. Ünlü futbolcuyla tanışıp, samimiyeti ilerletti. Aradan bir süre geçti. Josef'in 2012'de Gremio'da beraber oynadığı ve çok sevdiği arkadaşı Felipe Nunes, Türkiye'ye geldi. Bir takıma transfer olmak istediğini söyledi. Durumu öğrenen Hakan K. da futbolcuya takım bulabileceğini söyledi. Ancak işlemler için 50 bin euro'ya ihtiyacı olduğunu belirtti. Parayı da Nunes'tenistedi. Ancak sambacı o kadar çok parasının olmadığını söyledi. 50 bin euro'yu Josef'ten istedi.Josef de arkadaşının isteğini geriçeviremedi. Parayı alan Hakan K. ise transfer vaadini yerine getirmedi. İzini kaybettirdi. Dolandırıldığını belirten Nunes, şunları söyledi:
Felipe Nunez
DOLANDIRILMAK ÇOK FECİ "Hakan K. bize ilk Süper Lig takımlarından Yeni Malatya'dan teklif geldiğini söyledi. Teklifin yıllık 400 bin euro olduğunu belirtti. 1+1 yıllık opsiyonlu bir sözleşmeydi. Ancak transfer işlemleri için 50 bin euro istedi. 50 bin euro'yu Josef verdi. Sonra Hakan, bahaneler üretti. İzini kaybettirdi. 50 bin euro önemli bir para ama annemin bana öğrettiği şey. Önemli olan para değil. Para gider ama önemli olan karakter. Beni üzen şeykandırılmak, aldatılmak. Pekçok Türk'le tanıştım. Hiç deöyle insanlar değil. Dolandırılmakçok feci bir duyguydu..."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.