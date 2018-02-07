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Sambacı vurgunu!

Hakan K. Brezilyalı eşiyle ülkemizde top koşturan sambacıları hedef aldı. Son kurbanları ise Fenerbahçeli Josef De Souza’ydı. İkili, ünlü futbolcunun 50 bin euro’sunu çarptı...

Sambacı vurgunu!
İki kişilik çete 'de oynayan Brezilyalı futbolcuları soyup soğana çevirdi. Son kurban ise Fenerbahçe'de oynayan Josef'ti. İddialara göre akılalmaz dolandırıcılık şöyle gelişti: Hakan K. isimli kişi Brezilyalı eşiyle 'daki bir alışveriş merkezinde Fenerbahçeli topçu Josef De Souza'nın yanına gitti. Ünlü futbolcuyla tanışıp, samimiyeti ilerletti. Aradan bir süre geçti. Josef'in 2012'de Gremio'da beraber oynadığı ve çok sevdiği arkadaşı Felipe Nunes, Türkiye'ye geldi. Bir takıma transfer olmak istediğini söyledi. Durumu öğrenen Hakan K. da futbolcuya takım bulabileceğini söyledi. Ancak işlemler için 50 bin euro'ya ihtiyacı olduğunu belirtti. Parayı da Nunes'ten istedi. Ancak sambacı o kadar çok parasının olmadığını söyledi. 50 bin euro'yu Josef'ten istedi. Josef de arkadaşının isteğini geri çeviremedi. Parayı alan Hakan K. ise transfer vaadini yerine getirmedi. İzini kaybettirdi. Dolandırıldığını belirten Nunes, şunları söyledi:


Felipe Nunez

DOLANDIRILMAK ÇOK FECİ
"Hakan K. bize ilk Süper Lig takımlarından Yeni Malatya'dan teklif geldiğini söyledi. Teklifin yıllık 400 bin euro olduğunu belirtti. 1+1 yıllık opsiyonlu bir sözleşmeydi. Ancak transfer işlemleri için 50 bin euro istedi. 50 bin euro'yu Josef verdi. Sonra Hakan, bahaneler üretti. İzini kaybettirdi. 50 bin euro önemli bir para ama annemin bana öğrettiği şey. Önemli olan para değil. Para gider ama önemli olan karakter. Beni üzen şey kandırılmak, aldatılmak. Pek çok Türk'le tanıştım. Hiç de öyle insanlar değil. Dolandırılmak çok feci bir duyguydu..."
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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