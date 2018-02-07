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Kirli para

Cezayir’de kuyumculuk yapan , 144 bin euroyu rulo halinde makatına yerleştirdi. Altın almak için ’a gelen kuyumcu, parayı çıkaramayınca hastaneye gitti. Ameliyatla çıkarılan paraya polis el koydu

Kirli para
Cezayir'de kuyumcu dükkânı işleten 67 yaşındaki Salah Mennaoui, jelatinlere sardığı 288 adet 500 ve iki adet 100 euroyu, ülkesinde bir doktorun yardımıyla makatına yerleştirdi. Mennaoui bu şekilde uçağa binerek İstanbul'a geldi. Polislere yakalanmadan havalimanından çıkan Cezayirli kuyumcu Fatih'te bir otele yerleşti. Makatına sakladığı binlerce euroyu çıkarmaya çalışan kuyumcu Mennaoui, başarılı olamadı. Bir süre sonra rahatsızlanan Mennaoui, özel bir hastaneye gitti. Doktorların yaptığı incelemede makatında rulo halinde cisimler fark edilen Mennaoui, hemen ameliyata alındı. Operasyonla hastanın vücudundaki ruloları çıkaran doktorlar, binlerce euroyu görünce hemen polise haber verdi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan kuyumcu , emniyette verdiği ifadede paralarla altın alıp ülkesine döneceğini söyledi. Mennaoui, "Ülkem Cezayir'de altın ve tekstil işleri ile uğraşmaktayım. Ülkemde kuyumcu dükkânım var. Ben Türkiye'ye sık gider gelirim. Türkiye'ye her geldiğimde yaklaşık 50 bin Euro para getiririm. Bu parayla Türkiye'de altın ve tekstil ürünleri alırım. Bu sefer yüksek miktarda altın almak istedim" dedi. Cezayir havalimanlarında 7 bin 500 euro üzerindeki miktarlarda bildirim yapılma zorunluluğu var. Bildirim yapılırken de paranın kaynağı veya banka dekontu gösterilmesi zorunluluğu bulunuyor. Avukat Ali Asğar Tezel "Türkiye'de yapılan son değişikliklerle, yurtdışından döviz getirildiğinde bildirim zorunluluğu kaldırıldı. Cezayir'den para getiren kişi kendi ülkesinden parayı çıkarmak için bu yöntemi kullanmıştır" ifadelerini kullandı.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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