Kirli para

Cezayir’de kuyumculuk yapan Salah Mennaoui, 144 bin euroyu rulo halinde makatına yerleştirdi. Altın almak için İstanbul’a gelen kuyumcu, parayı çıkaramayınca hastaneye gitti. Ameliyatla çıkarılan paraya polis el koydu
Cezayir'dekuyumcu dükkânı işleten 67 yaşındaki SalahMennaoui, jelatinlere sardığı 288 adet 500 ve iki adet 100 euroyu, ülkesinde bir doktorun yardımıyla makatına yerleştirdi. Mennaoui buşekilde uçağa binerek İstanbul'ageldi. Polislere yakalanmadan havalimanından çıkan Cezayirli kuyumcu Fatih'te bir otele yerleşti. Makatına sakladığı binlerce euroyu çıkarmaya çalışan kuyumcu Mennaoui, başarılı olamadı. Bir süre sonrarahatsızlananMennaoui, özelbir hastaneyegitti. Doktorların yaptığı incelemede makatında rulo halinde cisimler fark edilen Mennaoui, hemen ameliyata alındı. Operasyonla hastanın vücudundaki ruloları çıkaran doktorlar, binlerce euroyu görünce hemen polise haber verdi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan kuyumcu Salah Mennaoui, emniyette verdiği ifadede paralarla altın alıp ülkesine döneceğini söyledi. Mennaoui,"Ülkem Cezayir'de altın ve tekstilişleri ile uğraşmaktayım. Ülkemdekuyumcu dükkânım var.Ben Türkiye'ye sık gidergelirim. Türkiye'ye hergeldiğimde yaklaşık 50bin Euro para getiririm.Bu parayla Türkiye'dealtın ve tekstil ürünlerialırım. Bu sefer yüksekmiktarda altın almakistedim" dedi. Cezayir havalimanlarında 7 bin 500 euro üzerindeki miktarlarda bildirim yapılma zorunluluğu var. Bildirim yapılırken de paranın kaynağı veya banka dekontu gösterilmesi zorunluluğu bulunuyor. Avukat Ali Asğar Tezel "Türkiye'deyapılan son değişikliklerle,yurtdışından döviz getirildiğindebildirim zorunluluğu kaldırıldı.Cezayir'den para getiren kişi kendiülkesinden parayı çıkarmak için buyöntemi kullanmıştır" ifadelerini kullandı.
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