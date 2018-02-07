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Doğalgaz faciası

’de bir lisenin doğalgaz kazanında patlama meydana geldi Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerden Öznur Güzelocak hayatını kaybetti

Doğalgaz faciası
İzmir'in Gaziemir İlçesi'ndeki Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kabus dolu anlar yaşandı. Dün sabah öğrenciler dersteyken okulun bodrum katındaki doğalgaz kazanı, gaz sıkışması nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın, kısa sürede söndürülürken, öğrenciler binadan çıkarıldı. Haberi duyan veliler ise endişeyle okula koştu ve çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Patlama nedeniyle okulun bitişiğinde bulunan Halk Eğitim Merkezi'nin duvarı da yıkıldı. Giyim kursuna katılan 5 yetişkin kursiyer yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Öznur Güzelocak (45), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı okulda güvenlik önlemleri aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, patlamayla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Yaralılar, Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği kursun kursiyerleri. Herhangi bir öğrencimiz yaralı değil. Binanın durumuna ilişkin teknik çalışma yapılıyor. Tamamen doğalgaz sıkışmasıyla ilgili bir patlama. Bununla ilgili denetim yapılıyor."


Patlamada hayatını kaybeden Öznur Güzelocak'ın yakınları sinir krizi geçirdi.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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