Doğalgaz faciası

İzmir'in Gaziemir İlçesi'ndeki Abdulhamit Han Mesleki veTeknik Anadolu Lisesi'nde kabus dolu anlar yaşandı. Dün sabah öğrenciler dersteyken okulun bodrum katındaki doğalgaz kazanı, gaz sıkışması nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın, kısa sürede söndürülürken, öğrenciler binadan çıkarıldı. Haberi duyan velilerise endişeyle okula koştu veçocuklarına ulaşmaya çalıştı. Patlama nedeniyle okulun bitişiğinde bulunan Halk Eğitim Merkezi'nin duvarı da yıkıldı. Giyim kursuna katılan 5 yetişkin kursiyer yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Öznur Güzelocak (45), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı okulda güvenlik önlemleri aldı. İl MilliEğitim Müdürü Ömer Yahşi, patlamayla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Yaralılar, Halk EğitimMerkezi'nin düzenlediği kursunkursiyerleri. Herhangi biröğrencimiz yaralı değil. Binanındurumuna ilişkin teknik çalışmayapılıyor. Tamamen doğalgazsıkışmasıyla ilgili bir patlama.Bununla ilgili denetim yapılıyor."
Patlamada hayatını kaybeden Öznur Güzelocak'ın yakınları sinir krizi geçirdi.
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