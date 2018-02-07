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007 balkon Bond

007 balkon Bond
Antalya'da dün yürekler ağza geldi! İki işçi bir apartmanın 5'inci katındaki balkonda Örümcek Adam kesildi. Dairenin balkonunda tadilat yapan işçiler, korniş takmak için balkonun tavanına uzanmak istedi. İşçilerden biri merdiven kullanmak yerine demir korkuluğuna çıkmayı tercih etti. Bir eliyle balkonun iç kısmındaki duvarı tutarken diğer eline de matkap alarak korniş için duvarı deldi. Hiçbir güvenlik tedbiri almayan ve yüksekliğe aldırış etmeyen işçiyi görenler "Pes" dedi! Bununla da kalmayan usta 10 dakika boyunca demir korkuluk üzerinde sağa sola hareket edip zaman zaman da yürümeye yeltendi. Matkapla işini bitirince bu kez aynı şekilde silikon tabancasıyla çalıştı. İşçinin balkon içerisindeki merdiveni kullanmaması da dikkati çekti.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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