Zafer pozu!

Erzincan'da polis, İran'dan İstanbul'a giden PVC malzemesi yüklü İran plakalı bir TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği 'Kurt' yardımı ile TIR'da arama yapıldı. Kurt'un tepki vermesi üzerine araçta arama yapıldı. TIR'ın kupa bölümünün üstünde 500 gramlık paketler halinde 30 kilogram eroin ele geçirildi. Yaklaşık 7 milyon TL'lik uyuşturucuyu bulan narkotik köpeği, poz vermeyi de ihmal etmedi.
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