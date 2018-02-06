Vatan size minnettar
Zeytin Dalı Harekatı, Türk’ün gücünü dünyaya gösterdi. Mehmetçik operasyonu sürerken takviye birlikler de harekete geçti. Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı’ndan bir tabur asker, bölgeye gönderildi. Kahramanlar “Şehit olursak cennet, kalırsak vatan bizim” dedi
Bayrağımız huzurun simgesi haline geldi. Mardin Artuklu'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar Türk bayrağını öpüp cephedeki askerlerimize mesaj gönderdi.
Kimi evladıyla fotoğraf çektirdi.
Kimi yeni doğan bebeğini öptü...
FOTOVATAN
Aydın'da fotoğrafçılık yapan Levent Kaplan, şehit yakınları ve gaziler için deklanşöre bastı. Afrin'de görev yapan askerlerimiz ile yakınlarının düğün fotoğraflarını ücretsiz çekeceğini açıkladı.
CAN KARDAŞ
Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, Afrin şehitlerinden biriydi. Telafer'de Türkmen çocukları için bir okul yaptırılmasını vasiyet etti. İşte şehidin bu vasiyetine bir destek de Azerbaycan'dan geldi. Bakü'de şehidin vasiyetinin yerine getirilmesi amacıyla bir yardım etkinliği düzenlendi.
Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı
- 06 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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