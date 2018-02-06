Mucizenin adı Niyazi!

Doktorların bile 'Yaşamaz' dediği Niyazi Topal, hayata bağlanış hikayesi ile herkesi kendisine hayran bıraktı. 32 yaşındaki genç adamın hayatındaki dönüm noktası, 3 yıl önce yaşandı. Topal'ın lüks aracı, söz konusu tarihte metrobüsle çarpıştı. 2 ay yoğun bakımda kaldı. Beynini sağ ve sol ön lobunun bir kısmı alındı. Doktorlar, acılı aileye 'Durumu çok kritik. Yaşasa bile ayağa kalkma ihtimali çok düşük' açıklamasını yaptı. Ancak Topal ailesi, genç adamın tedavisi için elini taşın altına attı. 2 ayın sonunda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda tedaviye alınan Topal, burada uygulanan tedavi ile sağlığına kavuşmayı başardı. Tedavi sürecinse sinirli davranışlar, hafıza bozukluğu gibi sorunlar yaşasa da sürecin sonunda tüm fonksiyonlarını geri kazandı. Normal hayatına geri dönen genç adam 2 ay önce de kızı Elif'i kucağına aldı.
Doktor Derya Uludüz, Topal'ı yeniden sağlığına kavuşturdu.
KADERLERİNE TERK EDİLMİŞLER Tedaviyi gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz, tedaviyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Beyin hücrelerinin kendilerini yenileyemediğini ancak nöroplastisite ve nörojenez denilen bu tedavi yöntemiyle komşu beyin hücrelerinin işlevini kaybetmiş hücrelerin yerini devraldığını vurguladı. "Bugüne kadar bütün hastalar kendi kaderlerine bırakılmış, düzelmez, düzelse bile eski hayatına geri dönemez düşüncesiyle takip edilmemiş ve tedavileri yarım kalmış. Oysa şu anda bu hastaların sağlam hücrelerinin aktivitesini iki kat, üç kat arttırarak ölen hücrelerin görevlerini devralmasını sağlayabileceğimiz birçok tedavi yöntemi var" ifadesini kullandı.
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