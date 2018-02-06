Mezarını kazdılar

Erzurum'da yaşayan 87 yaşındaki Alaattin Akbulut 6 ay önce bağırsaklarından rahatsızlandı. Ameliyata alındı. Operasyon sırasında ise oğlu, muhtarı aradı. Babasının ameliyatı kaldıramayacağını bu yüzden, cenaze işlemlerinin bir an önce başlatılmasını gerektiğini anlattı. Bunun üzerine muhtar, köydeki gençleri topladı. Yaşlı adam için mezar kazdırdı. Ancak beklenen olmadı. Ameliyattan çıkan Akbulut, yeniden ayaklandı. Ailesi ve yakıları şaştı kaldı! Geçtiğimiz günlerde ise askerlik arkadaşın vefatı üzerine mahalle mezarlığına giden Alaattin Akbulut, kendisi için kazılan mezara da uğradı. Yere çöken yaşlı adam, mezarına uzun uzun baktı. 'Ne hissettiniz' sorusunu ise 'Çoz üzgünüm' diye yanıtladı.