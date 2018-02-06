Maltepe’de göçük

Büyük paniğin yaşandığı olay dün İstanbul Maltepe'de yaşandı. 4 katlı binanın yan tarafındaki inşaat alanında, yağışlı havanında etkisiyle göçük meydana geldi. Apartmanda oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Bu sırada panik yaşandı. Nuran Özgül "Bir gürültüyle sıçradım. Bir baktım, binanın altı gitmiş. Evden kendimizi dışarı atmak için uğraştık." dedi. Engin Özgül de, "Gürültü üzerine, yandaki barakalar falan yıkıldı zannettik önce. Eşim 'Bir bakayım çok büyük gürültü oldu' falan deyince, çıktık ki, kapıdan çıkılmıyor. Baktık ki, göçmüş her taraf. Belki göçüğün altında bir insan kaldı onu da bilemiyoruz yani. Çöpdökmek için çıkmıştım. Yani 15-20 dakikayla kurtardık" diye konuştu. Bina sakinlerinin bir bölümü akrabalarının yanına giderken, gidecek yeriolmayanlar MaltepeBelediyesitarafından oteleyerleştirildi.
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