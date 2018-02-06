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Korsan psikolog

Korsan psikolog
İstanbul Bakırköy'de ruhsatsız şekilde faaliyet gösteren bir psikolojik danışma merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü'nce kapatıldı. Merkezin sahibi Gülşen S. ve burada görev yapan Afife S., Ali E.U., Nur F.B., Tuba K. ve Ümit Ç., psikologlar hakkında "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun"a aykırılıktan dava açıldı. Psikologlar, haberleri olmadığını ileri sürdü.


Osman ASİLTÜRK
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