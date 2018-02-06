Komutanı uğurladı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz için dün gözyaşları içinde vatan toprağına bırakıldı. Şehitlerimizden Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül Çorum'da, Uzman Çavuş Ufuk Aktağ Giresun'da, Tankçı Uzman Onbaşı Fırat Karaca Muş'ta, Tankçı Teğmen Cihangir Çubukçu Şanlıurfa'da, Piyade Uzman Çavuş Bekir Evren Osmaniye'de, Uzman Çavuş Selim Vurdal Hatay'da on binlerce vatandaşımızın katıldığı cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi. Şehit Sözleşmeli Er Nurullah Seçen için ise Konya Ereğli'deki Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin komutanı Uzman Çavuş Sedat Kurtoğlu da katıldı. Aynı saldırıda ayağından yaralanan komutanın şehit askerine son bakışı ise görenleri duygulandırdı.



