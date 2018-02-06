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Facia molası!

’da yolcu otobüsü şoförü, ihtiyaç molası için rampada durdu. Araç kayarak parka uçtu. Hiçbir çocuğun olmaması faciayı önledi

Facia molası!
İhtiyaç molası için rampada bırakılan belediye otobüsü çocuk parkına düştü. Facianın eşiğinden dönüldü. Olay dün 'da meydana geldi. Belediye otobüsü şoförü ihtiyaç molası nedeniyle rampada durdu. Bir süre sonra kaymaya başlayan araç iki otomobile çarptıktan sonra reklam panolarını tırdı. Yolun aşağı kısmında yer alan çocuk parkına uçtu. Araçta sürücünün, yolcuların ve parkta çocukların olmaması nedeniyle faciadan dönüldü. anı bir işyerinin güvenlik kamerası yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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