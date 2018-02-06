Facia molası!

İhtiyaç molası için rampada bırakılan belediye otobüsü çocuk parkına düştü. Facianın eşiğinden dönüldü. Olay dün Trabzon'da meydana geldi. Belediye otobüsü şoförü ihtiyaç molası nedeniyle rampada durdu. Bir süre sonra kaymaya başlayan araç iki otomobile çarptıktan sonra reklam panolarını tırdı. Yolun aşağı kısmındayer alan çocukparkına uçtu. Araçta sürücünün, yolcuların ve parkta çocukların olmaması nedeniyle faciadan dönüldü. Kaza anı bir işyerinin güvenlikkamerası yansıdı.Olayla ilgili soruşturmabaşlatıldı.
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